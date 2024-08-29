Из-за угроз мужчины начать стрельбу эвакуировали жителей пятиэтажки в Карагандинской области

28 августа в городе Шахтинске эвакуировали целую пятиэтажку из-за угроз одного из жителей начать стрельбу, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские попросили всех срочно покинуть квартиры. Горожане находились более двух часов на улице, прежде чем стражи порядка смогли утихомирить их соседа, проживающего на пятом этаже.

Со слов жительницы дома, мужчина страдает психологическим заболеванием. Держит в квартире огромную собаку, которую учит нападать на людей. Другие же собственники квартир считают мужчину безобидным и тихим, а проявляет он агрессию только к тем людям, с кем имеется конфликт.

По итогам продолжительных переговоров мужчина самостоятельно открыл дверь полицейским, после чего его увезли в клинику.

А в городе Темиртау Карагандинской области ужесточили наказание осужденным за нападение на сотрудников полиции.