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Малыш из Павлодара упал с пятого этажа и выжил: врачи называли это чудом

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
На днях мальчик в возрасте год и восемь месяцев выпал из окна павлодарской пятиэтажки, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "КТК", ребенок получил незначительные травмы и скоро его выпишут из больницы. Однако падение вызвало у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

А 28 августа специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области наказал мужчину за то, что он ударил дочь по голове.

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