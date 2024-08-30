В Японии из-за тайфуна "Шаньшань" эвакуируют более пяти млн человек

На юго-западное побережье Японии обрушился силнейший тайфун "Шаньшань". Из-за стихии более 200 тысяч домов остались без электричества, отменены сотни рейсов, а также закрыты крупные заводы, сообщает Zakon.kz.

В результате шторма по меньшей мере пять человек погибли и есть десятки раненных, передает канал NHK. Власти эвакуируют более 5,2 млн человек по всей стране. "Шаньшань" уже называют одним из самых мощных тайфунов, когда-либо регистрировавшихся в регионе.

"По данным национального метеорологического агентства, скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигала 180 км в час. Синоптики ожидают, что в следующие несколько дней "Шаньшань" будет активен над Кюсю, а к выходным приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио", – отмечается в сообщении.

Во многих районах Кюсю приостановлено движение поездов, а также автобусное и паромное сообщения.

"Шаньшань" – второй тайфун, обрушившийся на Японию в этом месяце. В начале августа тайфун "Ампил" также оставил ряд префектур без электроэнергии, были эвакуированы десятки тысяч людей.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна в Китае в зоне бедствия оказались 620 тысяч человек.