Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Японии из-за тайфуна "Шаньшань" эвакуируют более пяти млн человек

Тайфун в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:13 Фото: Kyodo News/Reuters
На юго-западное побережье Японии обрушился силнейший тайфун "Шаньшань". Из-за стихии более 200 тысяч домов остались без электричества, отменены сотни рейсов, а также закрыты крупные заводы, сообщает Zakon.kz.

В результате шторма по меньшей мере пять человек погибли и есть десятки раненных, передает канал NHK. Власти эвакуируют более 5,2 млн человек по всей стране. "Шаньшань" уже называют одним из самых мощных тайфунов, когда-либо регистрировавшихся в регионе. 

"По данным национального метеорологического агентства, скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигала 180 км в час. Синоптики ожидают, что в следующие несколько дней "Шаньшань" будет активен над Кюсю, а к выходным приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио", – отмечается в сообщении.

Во многих районах Кюсю приостановлено движение поездов, а также автобусное и паромное сообщения.

"Шаньшань" – второй тайфун, обрушившийся на Японию в этом месяце. В начале августа тайфун "Ампил" также оставил ряд префектур без электроэнергии, были эвакуированы десятки тысяч людей.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна в Китае в зоне бедствия оказались 620 тысяч человек.

Читайте также

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна
Малыш из Павлодара упал с пятого этажа и выжил: врачи назвали это чудом
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Из-за угроз мужчины начать стрельбу эвакуировали жителей пятиэтажки в Карагандинской области
ДТП
Молодая пара с 11-месячным ребенком заблудилась в горах Алматы и перевернулась на машине
Аймира Муксулова
Япония 2024 год Режим ЧС Тайфуны
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: