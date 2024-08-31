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В горах Алматинской области спасатели пешком эвакуировали девушку получившую травму

Горы, гора, горная местность, туман, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 05:04 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области девушка 1999 года рождения получив травму ноги, не смогла самостоятельно спустится с горы и обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда добрались до пострадавшей в пешем порядке и оказали ей медицинскую помощь.

Затем на руках и на носилках 4,5 км несли девушку до автодороги.

Спасение девушки в горах, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 05:04

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спустив таким образом туристку к подножью горы, спасатели передали ее бригаде Центра медицины катастроф для дальнейшей транспортировки в больницу.

29 августа группа из четверых молодых людей в возрасте 16-18 лет в связи с погодными условиями заблудилась в урочище Кок-Жайляу.

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МЧС РК Алматинская область 2024 год Автодороги Спасатели Здоровье Туризм Горы
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