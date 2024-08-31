Трехлетний малыш разбился насмерть после падения с высоты пятого этажа в Балхаше
Фото: unsplash
В Балхаше 31 августа из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, мальчик остался без присмотра.
"От полученных травм ребенок скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другой трагедии. Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Уральске.
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