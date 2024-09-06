Казахстанка лишилась более чем 5 млн тенге, поверив "сотруднику банка"

Фото: Zakon.kz

В Баку в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" установлен 29-летний гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске за мошенничество в Астане. По версии следствия, он обманул жительницу столицы на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

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