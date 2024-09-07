Volvo выбил в кювет Chevrolet Monza на окраине Алматы

Ночью 7 августа на въезде в город Алматы произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Оба автомобиля двигались по трассе Алматы – Усть-Каменогорск в сторону города в южном направлении. Пока, по невыясненным обстоятельствам, но многотонный грузовик въехал в легковой автомобиль.

Фото: Zakon.kz

От такой массы и силы удара Chevrolet Monza откинуло в сторону обочины. После этого автомобиль залетел в широкий овраг, а уже оттуда его занесло на гору.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Помимо несоблюдения правил дорожного движения, серьезность ДТП была обусловлена погодными условиями. Из-за мокрой и скользкой дороги, Volvo не сразу смог остановиться и его несло еще несколько сотен метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали водитель и пассажир Chevrolet Monza. Водителя с различными травмами госпитализировали, а пассажиру первую медицинскую помощь оказали на месте. Серьезных травм у него не обнаружили.

В 15 областях Казахстана 7 сентября объявили штормовое предупреждение.