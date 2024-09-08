Спасатели Уральска помогли бездомной собаке, попавшей в беду на игровой площадке
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 сентября в Уральске бездомный пес на одной из игровых площадок всем туловищем замотаться в сетке. Очевидцы обратились по номеру 112, сообщает Zakon.kz.
Специалисты МЧС с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. В министерстве отметили, что при проведении работ животное не пострадало.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли 10-летнему мальчику, который сорвался с обрыва в горах Алматинской области.
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