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Спасатели Уральска помогли бездомной собаке, попавшей в беду на игровой площадке

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 00:30 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 сентября в Уральске бездомный пес на одной из игровых площадок всем туловищем замотаться в сетке. Очевидцы обратились по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

Специалисты МЧС с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. В министерстве отметили, что при проведении работ животное не пострадало.


Ранее сообщалось, что спасатели помогли 10-летнему мальчику, который сорвался с обрыва в горах Алматинской области.

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