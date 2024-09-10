Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В гей-клубе Караганды задержали наркосбытчика

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 04:14 Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_
10 сентября в клубе "Luxor" задержали 30-летнего мужчину, который длительное время продавал наркотики в данном заведении, сообщает Zakon.kz.

При задержании у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики "мефедрон". Также при санкционированном обыске в ночном клубе изъято 40 единиц травматических патронов.

Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика, полицейские изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств. В их числе:

  • зип-лок пакеты;
  • трубочки для курения;
  • аппарат для употребления наркотиков;
  • электронные весы;
  • мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

В комментариях к видео местные жители узнали гей-клуб. К слову, инцидент не повлиял на его работу. В ближайшие дни клуб планирует празднование своего 11-летия.

Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 04:14

Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_

5 сентября о ликвидации очередной нарколаборатории рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Читайте также

ДТП
Три автомобиля столкнулись в Алматы
автомобиль сгорел в Таразе
Автомобиль вспыхнул открытым пламенем на одной из улиц Тараза
Родители убитого парня из Актобе просят установить всех виновных
Родители убитого парня из Актобе просят установить всех виновных
Алия Абди
Караганда 2024 год Наркопреступность Полиция ЛГБТ Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: