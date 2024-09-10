В гей-клубе Караганды задержали наркосбытчика
При задержании у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики "мефедрон". Также при санкционированном обыске в ночном клубе изъято 40 единиц травматических патронов.
Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика, полицейские изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств. В их числе:
- зип-лок пакеты;
- трубочки для курения;
- аппарат для употребления наркотиков;
- электронные весы;
- мобильные телефоны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.
В комментариях к видео местные жители узнали гей-клуб. К слову, инцидент не повлиял на его работу. В ближайшие дни клуб планирует празднование своего 11-летия.
Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_
5 сентября о ликвидации очередной нарколаборатории рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.