В гей-клубе Караганды задержали наркосбытчика

10 сентября в клубе "Luxor" задержали 30-летнего мужчину, который длительное время продавал наркотики в данном заведении, сообщает Zakon.kz.

При задержании у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики "мефедрон". Также при санкционированном обыске в ночном клубе изъято 40 единиц травматических патронов.

Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика, полицейские изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств. В их числе:

зип-лок пакеты;

трубочки для курения;

аппарат для употребления наркотиков;

электронные весы;

мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

В комментариях к видео местные жители узнали гей-клуб. К слову, инцидент не повлиял на его работу. В ближайшие дни клуб планирует празднование своего 11-летия.

Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_

5 сентября о ликвидации очередной нарколаборатории рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.