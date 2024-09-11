Из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человек

Ночью 10 сентября в городе Ушарал Алакольского района из общежития заблаговременно эвакуировали людей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в здании общежития многопрофильного колледжа. Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили пожар в одной из комнат площадью 25 кв. м. на четвертом этаже. Из комнаты эвакуировали двух жителей.

Также заблаговременно эвакуировались 30 человек. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось избежать человеческих жертв.

На днях житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.

