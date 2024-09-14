Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Водитель автомобиля протаранил остановку в Алматы

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56 Фото: Zakon.kz
14 сентября 2024 года в Алматы на перекрестке Назарбаева – Кабанбай батыра произошло утреннее ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, по ул. Назарбаева в северном направлении на разрешающий сигнал светофора двигался автомобиль Hyundai Elantra.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

В момент, когда автомобиль оказался на пересечении упомянутых улиц, на высокой скорости в восточном направлении Кабанбай батыра двигался Volkswagen Polo, который проигнорировал красный сигнал светофора.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

В результате чего водитель Hyundai не успел среагировать и протаранил в бок автомобиль Volkswagen, водитель которого потерял управление над транспортным средством.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

Его выбросило на обочину, где он, двигаясь по траве, подлетел на арыке, который находится перед остановкой.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

Автомобиль взмыл в воздух, снес ветки рядом стоящего дерева и задней частью влетел в остановку.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на остановке никого не было, так как было раннее утро.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадавших нет. Не пострадали и водители обеих машин.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции заподозрили водителя Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения и увезли его на медицинское освидетельствование.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:56

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом.

Читайте также

Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции рассказали новые подробности
Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции рассказали новые подробности
Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие
Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы
В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом
В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом
Аксинья Титова
Транспорт Алматы ДТП 2024 год Аварии Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: