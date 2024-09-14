Водитель автомобиля протаранил остановку в Алматы

14 сентября 2024 года в Алматы на перекрестке Назарбаева – Кабанбай батыра произошло утреннее ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, по ул. Назарбаева в северном направлении на разрешающий сигнал светофора двигался автомобиль Hyundai Elantra.

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Фото: Zakon.kz

В момент, когда автомобиль оказался на пересечении упомянутых улиц, на высокой скорости в восточном направлении Кабанбай батыра двигался Volkswagen Polo, который проигнорировал красный сигнал светофора.

Фото: Zakon.kz

В результате чего водитель Hyundai не успел среагировать и протаранил в бок автомобиль Volkswagen, водитель которого потерял управление над транспортным средством.

Фото: Zakon.kz

Его выбросило на обочину, где он, двигаясь по траве, подлетел на арыке, который находится перед остановкой.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль взмыл в воздух, снес ветки рядом стоящего дерева и задней частью влетел в остановку.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на остановке никого не было, так как было раннее утро.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадавших нет. Не пострадали и водители обеих машин.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции заподозрили водителя Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения и увезли его на медицинское освидетельствование.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz