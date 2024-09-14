Водитель автомобиля протаранил остановку в Алматы
По информации собственного корреспондента Zakon.kz, по ул. Назарбаева в северном направлении на разрешающий сигнал светофора двигался автомобиль Hyundai Elantra.
Фото: Zakon.kz
В момент, когда автомобиль оказался на пересечении упомянутых улиц, на высокой скорости в восточном направлении Кабанбай батыра двигался Volkswagen Polo, который проигнорировал красный сигнал светофора.
Фото: Zakon.kz
В результате чего водитель Hyundai не успел среагировать и протаранил в бок автомобиль Volkswagen, водитель которого потерял управление над транспортным средством.
Фото: Zakon.kz
Его выбросило на обочину, где он, двигаясь по траве, подлетел на арыке, который находится перед остановкой.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль взмыл в воздух, снес ветки рядом стоящего дерева и задней частью влетел в остановку.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности на остановке никого не было, так как было раннее утро.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадавших нет. Не пострадали и водители обеих машин.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции заподозрили водителя Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения и увезли его на медицинское освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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