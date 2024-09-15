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Влетел в бетонное ограждение: водитель погиб в ДТП на трассе Алматы-Оскемен

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 11:24 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП случилось на 25 км трассы Алматы-Оскемен около двух часов ночи 15 сентября 2024 года. Водитель Chevrolet Cobalt на скорости врезался в бетонное ограждение платного терминала, а потом – в соседнюю машину, сообщает Zakon.kz.

После удара автомобиль по инерции отбросило в сторону и он столкнулся со стоящей впереди Hyundai Sonata. Водитель Chevrolet погиб на месте происшествия.

"По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело. Предположительно мужчина за рулем Chevrolet Cobalt не справился с управлением. Расследование продолжается", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В полиции призвали участников дорожного движения соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать правила.

Ранним утром, 15 сентября, в Алматы в результате ДТП госпитализировали мужчину и 15-летнего подростка. Авария случилась на ул. Саина. По неизвестным причинам водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением на затяжном повороте.

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