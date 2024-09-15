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В Уральске вынесли из огня очередные газовые баллоны

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 04:08 Фото: Zakon.kz
16 сентября в Уральске произошло возгорание сарая с последующим переходом огня на близрасположенную другую хозяйственную постройку, которая вскоре была вся охвачена пламенем, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, чтобы предотвратить трагедию бойцы Западно-Казахстанского гарнизона бросились в сарай и вытащили 2 газовых баллона из огня.

Пожар в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 04:08

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 96 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны.

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