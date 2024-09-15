В Уральске вынесли из огня очередные газовые баллоны

Фото: Zakon.kz

16 сентября в Уральске произошло возгорание сарая с последующим переходом огня на близрасположенную другую хозяйственную постройку, которая вскоре была вся охвачена пламенем, сообщает Zakon.kz.

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