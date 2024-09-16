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Гибель школьниц в Алматы: очевидцы рассказали подробности

очевидцы рассказали детали гибели школьниц в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 22:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы расследуют гибель двух школьниц. Семиклассницы упали с крыши девятиэтажного дома. Предположительно, они сбежали с уроков и отправились в один из жилых комплексов в центре города. Очевидцы уверены: 12-летние девочки находились под действием неизвестных веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двор алматинской высотки, где все произошло, находится в центре города. Как говорят соседи, ЧП случилось утром. Девочки спрыгнули с крыши девятиэтажки и разбились насмерть. Предположительно, подростки находились под действием неизвестных веществ.

Девятиэтажный жилой дом сейчас под особым вниманием правоохранителей. Оперативники восстанавливают хронологию событий. Двух девочек в школьной форме зафиксировали камеры наблюдения. Отмечается, что около 10:00 подростки в приподнятом настроении забежали в один из подъездов. А дальше случилось непоправимое: школьницы одновременно упали с крыши девятиэтажки.

"Лицом вниз одна лежала. Я не знаю их. Говорят, с 25-й школы. Одна в колготочках черных была, в курточке. Вторая с рюкзаком была. Они, скорее всего, с чердака – на крышу. У нас все время открыто. Крышка очень тяжелая. Это нужно решетку туда сварить", – рассказала очевидица произошедшего Галина Васильева.

Соседи говорят, что девочки находились на крыше около получаса. Уже после трагедии жильцы обнаружили там неизвестные препараты, "какое-то снотворное, ножи, обувь". Очевидцев смущает, что никто не кричал при падении.

"В момент, когда мы пришли, уже забрали трупы. Тут все были. Школьники сейчас очень много играют в эти игры, как раньше, "Синий кит". Может в "Телеграме" сидели", – рассказала очевидица произошедшего Жанар Жанузакова.

Почему в это время школьницы были не на занятиях, пока неизвестно. Администрация гимназии, где учились девочки, от комментариев отказалась. Управление образования уже ведет проверку в учебном заведении. В ведомстве создали специальную комиссию.

Но и это еще не все. После трагической гибели двух школьниц в Алматы проверят доступ на чердаки и крыши во всех жилых домах.

"Управлением развития коммунальной инфраструктуры города Алматы направлено письмо всем органам управления многоквартирных жилых домов (КСК, ОСИ, ПТ) о закрытии доступа на крыши и чердаки. Также управлением совместно с акиматами районов уже начаты обходы в МЖД по проверке доступа на крыши (чердаки). По итогам обхода будет составлен акт обследования с подписями ответственных лиц от управляющих компаний, акиматов районов и управления". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

В полиции возбудили уголовное дело. В первую очередь правоохранители пытаются выяснить, был ли это суицид или все-таки несчастный случай.

Ранее сообщалось, что две девочки выпали из окна многоэтажки в Алматы. Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, сообщили в экстренные службы. Медики скорой помощи и сотрудники полиции прибыли на место трагедии, но спасти детей не удалось. Позже в Управлении образования сделали заявление.

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