Жительницу Талдыкоргана с наркотиками на 20 млн тенге задержали полицейские

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции Жетысуской области провели успешную операцию в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024", в ходе которой изъята крупная партия наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что совместно с прокуратурой области за распространение наркотиков была задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана.

"Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины подозреваемой был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик мефедрон, общей массой около одного килограмма. Рыночная стоимость изъятого вещества оценивается в 20 млн тенге, что эквивалентно двум тысячам доз на черном рынке", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области сегодня, 24 сентября.

По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей.

"За незаконные действия с наркотическими средствами, такими как производство, хранение, перевозка и сбыт в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет с конфискацией имущества", – напомнили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, связанных с наркотиками.

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