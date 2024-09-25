Труп женщины обнаружили на месте пожара в Атырау

25 сентября в микрорайоне "Алмагуль" города Атырау на месте пожара нашли труп женщины, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, инцидент произошел в квартире на первом этаже семиэтажного жилого дома на площади 74 кв. м. Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек, из них шесть детей. Оперативно эвакуировано 54 человек, из них 30 детей. Пожар ликвидирован.

Однако на месте происшествия обнаружен труп 70-летней женщины. Также с ожогами госпитализирован в больницу 30-летний сын погибшей.

"Предварительная причина пожара – поджег", – говорится в сообщении.

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