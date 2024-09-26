Столичные спасатели потушили локальную тандырную
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 26 сентября 2024 года столичные спасатели тушили возгорание в тандырной пристроенной к двухэтажному зданию кафе по проспекту Жумабаева района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Пожар локализован на предварительной площади 80 кв.м.
По уточненной информации горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллона объемом 50 л.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет.
25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. К его тушению был задействован поезд.
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