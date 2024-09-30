Еще один военнослужащий покончил с собой в Казахстане

Еще один суицид произошел в Казахстане – в Актау покончил с собой военнослужащий, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Отмечалось, что тело сержанта нашли у него дома 28 сентября 2024 года.

В пресс-службе Актауского гарнизона информацию подтвердили.

"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту, 1985 г. р., одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске. По предварительной информации военнослужащий совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.

Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида. 19 сентября в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

