Лось бегал по улицам Рудного

30 сентября жители города Рудный Костанайской области заметили в городе бегающего лося, сообщает Zakon.kz.

Бегающее по оживленной дороге животное успели снять на видео по ул. Парковой. Как передает местное издание "Наша газета" на своей странице в Instagram, в городском управлении полиции рассказали, что животное самостоятельно покинуло город.

А в начале месяца в Костанайской области перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот.