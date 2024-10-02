За надпись на плакате жительница Костаная заплатит около 185 тысяч тенге

21-летняя девушка, решившая повеселиться, написав ненормативную лексику на плакате участкового, столкнулась с серьезными последствиями. За свои действия она получила штраф в размере почти 185 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, где камеры наблюдения зафиксировали, как две девушки заходят в лифт.

"Одна из них, вооружившись маркером, с легкостью испортила плакат, который предназначался для информирования жителей о работе участкового. По видео правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже была известна правоохранительным органам: она состоит на учете и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству". Пресс-служба МВД РК

За подобное правонарушение в Казахстане предусмотрен штраф в размере 50 МРП или арест на срок до 20 суток.

"Полиция напоминает, что подобные действия не остаются безнаказанными, и призывает граждан проявлять уважение к общему имуществу и окружающим. Каждый из нас несет ответственность за поддержание порядка и чистоты в своем городе", – отметили в министерстве.





Ранее на павлодарца завели дело об административном правонарушении за то, что ему стало плохо в аэропорту Астаны. В деле разбирался Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.