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Из-за домогательств к школьницам в Астане уволили учителя

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 02:30 Фото: Zakon.kz
В столичной школе за приставания к ученицам был уволен учитель истории, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "КТК", в полиции уже завели уголовное дело. Начато расследование по обвинениям в приставаниях к семиклассницам 43-летним учителем истории.

В интернете распространилась информация, что педагог отправлял школьницам недвусмысленные телефонные сообщения и оставлял их после уроков. Кроме того, он якобы приходил в школу в нетрезвом состоянии.

"Мужчина работал в учебном заведении с начала сентября и был на испытательном сроке. Его уволили несколько дней назад за аморальный проступок", – сообщили в управлении образования города.

1 октября в Акмолинской области покончила с собой 14-летняя девочка.

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