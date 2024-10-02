Из-за домогательств к школьницам в Астане уволили учителя
Фото: Zakon.kz
В столичной школе за приставания к ученицам был уволен учитель истории, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал "КТК", в полиции уже завели уголовное дело. Начато расследование по обвинениям в приставаниях к семиклассницам 43-летним учителем истории.
В интернете распространилась информация, что педагог отправлял школьницам недвусмысленные телефонные сообщения и оставлял их после уроков. Кроме того, он якобы приходил в школу в нетрезвом состоянии.
"Мужчина работал в учебном заведении с начала сентября и был на испытательном сроке. Его уволили несколько дней назад за аморальный проступок", – сообщили в управлении образования города.
1 октября в Акмолинской области покончила с собой 14-летняя девочка.
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