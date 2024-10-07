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Крупный пожар в двух областях: горит уже 21 тыс. гектаров

Площадь пожара в Казахстане выросла в семь раз, Карагандинская и Павлодарская области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 16:46 Фото: МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области и Баянаульском природном парке Павлодарской области горит уже 21 тыс. гектаров степи, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на заместителя акима Карагандинской области Ораза Таурбекова пишет ekaraganda.kz.

"Общая площадь, охваченная пожаром, составляет 21 тыс. га. Оперативный штаб под председательством акима области продолжает свою работу. Привлеченные силы и средства находятся на участках возгорания, осуществляют работу по борьбе с огнем и с ликвидацией очагов возгорания", – сказал Ораз Таурбеков.

Утром 7 октября аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщал, что площадь возгорания составляла 6 тыс. га и огонь был локализован.

Пламя перешло из Карагандинской области на не покрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка 6 октября.

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