Из-за аккумулятора от электровелосипеда в Костанайской области эвакуировали 13 человек

9 октября в городе Аркалык силами МЧС эвакуировали 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, инцидент произошел в одном из пятиэтажных жилых домов по ул. Байтурсынова. Там в квартире на первом этаже загорелся аккумулятор от электровелосипеда.

В оперативном порядке по лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них пятеро несовершеннолетних. В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Возгорание самоликвидировалось.

"Произведено выветривание помещения. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

8 октября в Астане по ул. Габдуллина района Байконыр в многоэтажном жилом доме загорелась квартира. Пожар потушили в 22:49.