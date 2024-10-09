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Из-за аккумулятора от электровелосипеда в Костанайской области эвакуировали 13 человек

Форма пожарного, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 06:29 Фото: Zakon.kz
9 октября в городе Аркалык силами МЧС эвакуировали 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, инцидент произошел в одном из пятиэтажных жилых домов по ул. Байтурсынова. Там в квартире на первом этаже загорелся аккумулятор от электровелосипеда.

В оперативном порядке по лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них пятеро несовершеннолетних. В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Возгорание самоликвидировалось.

"Произведено выветривание помещения. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

8 октября в Астане по ул. Габдуллина района Байконыр в многоэтажном жилом доме загорелась квартира. Пожар потушили в 22:49.

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