Пожарно-профилактические работы усилили с началом отопительного сезона в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС напоминают казахстанцам о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.
Основная цель профилактики – разъяснение и доведение до каждого гражданина правил пожарной безопасности и недопущения отравлений угарным газом, помощь социально уязвимому населению по предупреждению несчастных случаев.
Для этого:
- проведен 100%-ный охват агитационной работой 2222 семей из социально уязвимых слоев населения;
- установлено 89 газоанализаторов;
- проводятся повторные обходы с охватом 334 семьи;
- проведена профилактическая работа в 3985 домах, которые используют твердое топливо для обогрева помещений, с охватом более 10 тыс. человек.
Работы в данном направлении продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошел пожар на территории шиномонтажного сервиса.
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