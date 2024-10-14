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Пожарно-профилактические работы усилили с началом отопительного сезона в Шымкенте

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 08:30 Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС напоминают казахстанцам о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Основная цель профилактики – разъяснение и доведение до каждого гражданина правил пожарной безопасности и недопущения отравлений угарным газом, помощь социально уязвимому населению по предупреждению несчастных случаев.

Для этого:

  • проведен 100%-ный охват агитационной работой 2222 семей из социально уязвимых слоев населения;
  • установлено 89 газоанализаторов;
  • проводятся повторные обходы с охватом 334 семьи;
  • проведена профилактическая работа в 3985 домах, которые используют твердое топливо для обогрева помещений, с охватом более 10 тыс. человек.

Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошел пожар на территории шиномонтажного сервиса.

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