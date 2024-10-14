Пожарно-профилактические работы усилили с началом отопительного сезона в Шымкенте

Сотрудники МЧС напоминают казахстанцам о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Основная цель профилактики – разъяснение и доведение до каждого гражданина правил пожарной безопасности и недопущения отравлений угарным газом, помощь социально уязвимому населению по предупреждению несчастных случаев.

Для этого:

проведен 100%-ный охват агитационной работой 2222 семей из социально уязвимых слоев населения;

установлено 89 газоанализаторов;

проводятся повторные обходы с охватом 334 семьи;

проведена профилактическая работа в 3985 домах, которые используют твердое топливо для обогрева помещений, с охватом более 10 тыс. человек.

Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошел пожар на территории шиномонтажного сервиса.

