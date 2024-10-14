Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Романтичного жителя Карагандинской области ограбили на первом свидании

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 03:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Романтическая встреча для 38-летнего жителя города Сарани обернулась грабежом, сообщает Zakon. kz.

Все началось со знакомства в социальной сети, которое длилось в течение месяца. И все же онлайн-знакомая назначила мужчине встречу в Караганде, указав адрес для их совместного романтического вечера. Об этом передает пресс-служба регионального ДП.

Прибыв по указанному адресу, романтик из Сарани обнаружил незнакомого мужчину, который сразу повел себя агрессивно. Угрожая расправой и применив физическую силу, он отобрал у потерпевшего все денежные средства в размере 11 тыс. тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – говорится в сообщении.

Земляки потерпевшего тем временем остались без тепла. В городе Сарань не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным.

Читайте также

Семей
Расследование по делу младенца в мусорном баке продолжается в Семее
пожар в гараже
Двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске
пожар
Крупный пожар тушат в Туркестанской области
Алия Абди
Карагандинская область Сарань 2024 год Грабежи Кражи Социальные сети Полиция Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: