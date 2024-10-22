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В Алматы загорелся трансформатор

Утренний пожар в трансформаторе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:32 Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
22 октября в 07:36 в Бостандыкском районе Алматы по ул. Желтоксан, 185/1 произошло загорание трансформаторной подстанции, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, возгорание произошло на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. На месте пожарные принимают меры по обесточиванию объекта и ликвидации огня.

Утренний пожар в трансформаторе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:32

Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова

Тушение пожара производилось пеной с соблюдением мер безопасности .

Ранее на пульт диспетчеру гарнизона Карагандинской области поступило сообщение о возгорании одного из частных жилых домов по ул. Кирпичная в районе им. Казыбек би областного центра.

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