Огнеборцы потушили ночной пожар в частном секторе ЗКО
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 28 октября 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе по ул.А.Чурилина областного центра ЗКО, сообщает Zakon.kz.
Пожарные оперативно направились на место происшествия и обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, бани и теплицы.
Таким образом, ДЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.
Ранее столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта.
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