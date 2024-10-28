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Огнеборцы потушили ночной пожар в частном секторе ЗКО

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 05:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 28 октября 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе по ул.А.Чурилина областного центра ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Пожарные оперативно направились на место происшествия и обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, бани и теплицы.

Таким образом, ДЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.

Ранее столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта.

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