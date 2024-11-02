Видео с малолетним живодером из Актюбинской области шокировало казахстанцев

Школьник-живодер шокировал казахстанцев своим видео с участием собаки, сообщает Zakon.kz.

Видео стало достоянием общественности 1 ноября. Его разместил на своей странице в Instagram-паблик lavina.kz. Речь идет о школьнике из села Кенкияк Актюбинской области.

Оказалось, что мальчик состоит на внутришкольном учете из-за конфликта с одноклассником. Со слов директора школы, мальчик является старшим ребенком из пятерых детей, растет в полной семье, но родители не работают.

Впечатлительным лучше воздержаться от просмотра видео. На нем мальчик держит привязанную собаку и наносит ей удары ножом.

В ДП региона редакции Telegram-канала Hola News сказали, что видео было снято еще в мае этого года, но в сети появилось только сейчас. Тем не менее ученика с родителями доставили в отдел полиции, мальчика поставят на учет по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 ноября спасатели города Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца.