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Водитель скорой помощи в Актобе поджог дом коллеги, который не отпустил его в отпуск

водитель скорой устроил пожар из-за того, что ему не дали отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 01:53 Фото: pixabay
Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении водителя скорой помощи. Его обвинили в умышленном поджоге имущества коллеги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", конфликт между мужчинами произошел в июле 2024 года. Подсудимый на работе повздорил с коллегой из-за того, что тот не предоставил ему очередной трудовой отпуск. Тогда он вспомнил, что у него есть запасные ключи от квартиры коллеги. Он на такси отправился к дому потерпевшего, открыл квартиру с помощью ключа, проверил и осмотрел жилье. Далее зажигалкой поджег джинсы висевшие на двери спальни и скрылся с места происшествия.

Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. Его вина была подтверждена не только его признанием, но и показаниями потерпевшего, протоколом осмотра места происшествия, заключением пожарно-технической экспертизы и другими доказательствами, представленными в материалах дела.

"Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей, его искреннее раскаяние, полное признание вины и добровольное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было", – говорится в сообщении.

В итоге суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля. 

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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