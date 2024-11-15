В Туркестанской области задержаны более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков
Так, за 10 месяцев текущего года стражами порядка пресечено 652 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них, 267 преступлений и 385 проступков. Сбыт наркотиков — 42 факта, хранение наркотиков в особо крупном объеме — 13 фактов, посев наркосодержащих растений — 67 фактов, незаконная реклама, пропагандирующая наркотики и психотропные вещества — 8 фактов.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицией и прокуратурой совместно с молодежью области закрашено около 100 надписей, то есть наркограффити.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Из незаконного оборота изъято около 335 кг наркотических средств. Пресечена деятельность 137 каналов контрабанды наркотиков. К примеру, выявлено 127 фактов контрабанды при пересечении границы Узбекистана на территорию Казахстана. А, 10 фактов — при переходе границы из Казахстана в Узбекистан. 88 подозреваемых — граждане Узбекистана, а 37 — Таджикистана.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Кроме того, зарегистрированы два уголовных дела и 1 наркопроступок, связанных с трамадолом. Изъято 1000 штук препарата "трамадол". Выявлены также 34 наркозакладчика, у которых изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков. Также проведены воздушно-разведочные работы на вертолете в районах, где возможны посевы наркосодержащих растений.