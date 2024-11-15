В Туркестанской области задержаны более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков

Кроме того, зарегистрированы два уголовных дела и 1 наркопроступок, связанных с трамадолом. Изъято 1000 штук препарата "трамадол". Выявлены также 34 наркозакладчика, у которых изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков. Также проведены воздушно-разведочные работы на вертолете в районах, где возможны посевы наркосодержащих растений.