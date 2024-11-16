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Законодательство РК

Один человек пострадал во время пожара в магазине Астаны

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 13:40 Фото: МЧС РК
Сотрудника магазина автомобильных аксессуаров госпитализировали в Астане после пожара, который случился утром 16 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул в магазине, пристроенном к кафе, расположенном в районе Сарыарка по улице Тлендиева.

"В результате происшествия госпитализирован работник магазина", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пожар на площади 60 квадратных метров был ликвидирован. При этом спасатели успели вынести из горящего здания газовый баллон.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 13:40

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось, что 13 ноября 2024 года во время пожара в Павлодаре серьезно пострадала 56-летняя женщина. Она получила ожоги и отравление продуктами горения.

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