Один человек пострадал во время пожара в магазине Астаны
Фото: МЧС РК
Сотрудника магазина автомобильных аксессуаров госпитализировали в Астане после пожара, который случился утром 16 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Огонь вспыхнул в магазине, пристроенном к кафе, расположенном в районе Сарыарка по улице Тлендиева.
"В результате происшествия госпитализирован работник магазина", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Пожар на площади 60 квадратных метров был ликвидирован. При этом спасатели успели вынести из горящего здания газовый баллон.
Фото: МЧС РК
Ранее сообщалось, что 13 ноября 2024 года во время пожара в Павлодаре серьезно пострадала 56-летняя женщина. Она получила ожоги и отравление продуктами горения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript