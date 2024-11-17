В Актобе спасли кошку, которая просидела на дереве пять дней

В пресс-службе МЧС РК рассказали трогательную историю спасения кошки, которая пять дней просидела на вершине дерева и не могла спуститься, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Актобе. Кошка забралась на дерево в одном из дворов по улице Азербаева. Самостоятельно спуститься она не могла, а снять ее у местных жителей не получалось, поскольку животное от страха вскарабкалось на высоту пятого этажа.

"Спустя пять дней, когда стало очевидно, что самостоятельно кошка не спустится, на помощь ей пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда. С помощью лестницы опытные спасатели сняли кошку с дерева. Животному дали еды и воды, благополучно передали довольной хозяйке", – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РК

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