В Актау годовалый малыш погиб дома во время купания ванной
Фото: pixabay
Годовалый ребенок умер во время купания в ванне. Трагедия произошла 4 ноября в 29А микрорайоне города Актау, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, причины смерти пока неизвестны.
"Вызов из дома №3 в 29 микрорайоне поступил 4 ноября в 22:38 часов, и был связан с состоянием годовалого ребенка. По словам отца, малыш находился без сознания. До вызова, примерно 15-20 минут назад, ребенка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине. Данные о смерти были переданы в "102", – рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Ранее 10-месячный мальчик умер в детской больнице Костаная. Об этом стало известно из обращения его матери Акгуль Бердимурат. В управлении здравоохранения Костанайской области прокомментировали трагический случай.
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