Жуткое ДТП с участием подростков в Павлодаре: погиб ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 24 ноября на проспекте Назарбаева в Павлодаре, погибла 16-летняя пассажирка, еще двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Другая, 15-летняя, была прооперирована и в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий пассажир, 14-летний подросток, госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни", — написала она.

По данным детского омбудсмена, несовершеннолетние находились в автомашине без законных представителей.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области, погиб один человек.