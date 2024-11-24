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Жуткое ДТП с участием подростков в Павлодаре: погиб ребенок

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 19:34 Фото: Zakon.kz
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 24 ноября на проспекте Назарбаева в Павлодаре, погибла 16-летняя пассажирка, еще двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Другая, 15-летняя, была прооперирована и в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий пассажир, 14-летний подросток, госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни", — написала она.

По данным детского омбудсмена, несовершеннолетние находились в автомашине без законных представителей. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области, погиб один человек. 

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