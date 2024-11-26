Тесто в пекарнях Туркестанской области готовили в антисанитарных условиях

В пекарне Сайрамского района тесто для хлебобулочных изделий производят в условиях антисанитарии, сообщает Zakon.kz.

При этом, производители теста "Раяна" и "Аксу" гордо относят свою продукцию к разряду высокого качества. Об этом передает журналист Ботагоз Омарова в своем YouTube-канале.

Строение с облупленными стенами и плесенью находится в селе Аксукент. В нем, наряду с мусором и грязью, одновременно:

хранятся мешки с мукой;

выпекается хлеб;

производят тесто для самсы.

Со слов журналиста, помещение настолько пропиталось грязью, что даже пахнет нечистотами. Похожая ситуация и в цехе "Аксу".

Не ограничившись внезапной проверкой, съемочная группа написала заявление в районную СЭС и прокуратуру в надежде, что факты, обнаруженные в двух цехах, не останутся без внимания.

Стоит отметить, что министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев оценил активную гражданскую позицию журналиста и важность общественного контроля.

Обеспечение безопасности продуктов питания для казахстанцев – важнейшая обязанность государства. Поэтому необходимо соответствовать стандартам безопасности.