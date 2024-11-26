Тесто в пекарнях Туркестанской области готовили в антисанитарных условиях
При этом, производители теста "Раяна" и "Аксу" гордо относят свою продукцию к разряду высокого качества. Об этом передает журналист Ботагоз Омарова в своем YouTube-канале.
Строение с облупленными стенами и плесенью находится в селе Аксукент. В нем, наряду с мусором и грязью, одновременно:
- хранятся мешки с мукой;
- выпекается хлеб;
- производят тесто для самсы.
Со слов журналиста, помещение настолько пропиталось грязью, что даже пахнет нечистотами. Похожая ситуация и в цехе "Аксу".
Не ограничившись внезапной проверкой, съемочная группа написала заявление в районную СЭС и прокуратуру в надежде, что факты, обнаруженные в двух цехах, не останутся без внимания.
Стоит отметить, что министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев оценил активную гражданскую позицию журналиста и важность общественного контроля.
Обеспечение безопасности продуктов питания для казахстанцев – важнейшая обязанность государства. Поэтому необходимо соответствовать стандартам безопасности.