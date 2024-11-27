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Спасатели Алматинской области потушили горящее сено

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение степных пожаров, тушение степного пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 06:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Каркара Кегенского района Алматинской области на территории крестьянского хозяйства произошло загорание 1300 рулонов сена, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативной работе спасателей, пожар удалось ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории.

Пострадавших нет. Причина возгорание устанавливается.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 06:49

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при хранении и складировании сена.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей.

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