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Тяжело больного пациента в Жетысуской области пришлось везти на вездеходе

помощь спасателей в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 00:10 Фото: скриншот видео
В связи с закрытием трассы Ушарал – Достык из-за ухудшения погодных условий, выезд скорой помощи на вызов в Жетысуской области стал невозможным. Медики обратились за помощью к спасателям МЧС, сообщает Zakon.kz.

Спасатели в сопровождении медработников выехали на вездеходе.

"Благополучно преодолев сложный участок дороги, сотрудники ДЧС Жетысуской области передали тяжело больного пациента врачам скорой помощи для дальнейшей его транспортировки в больницу. Спасатели МЧС всегда готовы оперативно реагировать на вызовы в самых сложных условиях!" – рассказали в министерстве.

Ранее семью спасли во время пожара в Алматинской области.

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