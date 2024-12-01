Избивала и снимала на видео: в Жанаозене оштрафовали мать 11-летней школьницы

Фото: Zakon.kz

В Жанаозене 11-летняя школьница нанесла побои сверстнице за клевету, сняв процесс на видео. Кадры увидела мама пострадавшей и обратилась с заявлением в полицию, сообщает Zakon.kz.

Суд Мангистауской области приговорил родителей нападавшей девочки к штрафу, пишет lada.kz. "Девочка пришла домой к однокласснице и предложила выйти в подъезд. Со словами "Зачем ты говоришь про меня клевету?", она нанесла ей побои и сняла происходящее на видео. О существовании записи узнала мама пострадавшей девочки и обратилась с заявлением в полицию, приобщив в качестве доказательств увиденные кадры", – рассказали в суде. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, совершившего умышленное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, мать девочки оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге). В Актау 15 ноября школьники толпой избили сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия. Прокуратура Мангистауской области взяла ситуацию на контроль. Читайте также Двое детей задохнулись во время пожара в Акмолинской области Взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области Бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника

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