Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Избивала и снимала на видео: в Жанаозене оштрафовали мать 11-летней школьницы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 16:44 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене 11-летняя школьница нанесла побои сверстнице за клевету, сняв процесс на видео. Кадры увидела мама пострадавшей и обратилась с заявлением в полицию, сообщает Zakon.kz.

Суд Мангистауской области приговорил родителей нападавшей девочки к штрафу, пишет lada.kz.

"Девочка пришла домой к однокласснице и предложила выйти в подъезд. Со словами "Зачем ты говоришь про меня клевету?", она нанесла ей побои и сняла происходящее на видео. О существовании записи узнала мама пострадавшей девочки и обратилась с заявлением в полицию, приобщив в качестве доказательств увиденные кадры", – рассказали в суде.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, совершившего умышленное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, мать девочки оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге).

В Актау 15 ноября школьники толпой избили сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия. Прокуратура Мангистауской области взяла ситуацию на контроль.

Читайте также

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Двое детей задохнулись во время пожара в Акмолинской области
пожар, МЧС РК
Взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника
Андрей Дюсупов
Актау Мангистауская область 2024 год Драки Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Дочь Ивана Охлобыстина за неделю до свадьбы бросил жених
За неделю до свадьбы: дочь актера Ивана Охлобыстина бросил жених
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: