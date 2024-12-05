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Законодательство РК

Жители Туркестанской области чуть не остались без местного рынка

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 08:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В городе Шардара одноименного района Туркестанской области произошел пожар на центральном рынке. Огонь охватил восемь торговых мест, сообщает Zakon.kz.

Спасатели устранили пожар на площади 100 кв. м. Никто не пострадал.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 08:09

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пока обстоятельства дела выясняются, МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус.

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