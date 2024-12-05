Жители Туркестанской области чуть не остались без местного рынка

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В городе Шардара одноименного района Туркестанской области произошел пожар на центральном рынке. Огонь охватил восемь торговых мест, сообщает Zakon.kz.

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