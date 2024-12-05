Жители Туркестанской области чуть не остались без местного рынка
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В городе Шардара одноименного района Туркестанской области произошел пожар на центральном рынке. Огонь охватил восемь торговых мест, сообщает Zakon.kz.
Спасатели устранили пожар на площади 100 кв. м. Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пока обстоятельства дела выясняются, МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус.
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