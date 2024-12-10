Более 6,5 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии в Сарыагаше

10 декабря текущего года в 22:05 на пульт аварийно-диспетчерской службы Сарыагашского районного газового хозяйства АО "QazaqGaz Aimaq" поступила заявка о повреждении газопровода и утечке газа, сообщает Zakon.kz.

Через 10 минут в Сарыагаш, на место происшествия, прибыла аварийная бригада.

"Специалистами было установлено, что причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления. В последствии наезда автомашиной произошел полный порыв газопровода в двух местах, а также деформация более 40 погонных метров газопровода. Аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа, перекрыла и опечатала задвижку, предотвратив возможные последствия. Также был составлен технический акт о происшествии". Пресс-служба QazaqGaz Aimaq

Фото: QazaqGaz Aimaq

В результате аварии без газоснабжения остались:

21 промышленное предприятие;

153 коммунально-бытовых предприятий;

6 821 абонент частного сектора.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Фото: QazaqGaz Aimaq

Как уточняется, на месте работают более 40 специалистов аварийно-восстановительной службы АО "QazaqGaz Aimaq". В компании заверили, что подача газа в дома и предприятия возобновится сразу после завершения всех необходимых работ.

Ранее, в августе, из-за расплавленного газопровода приостановили подачу газа на юге Казахстана.