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Происшествия

Более 6,5 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии в Сарыагаше

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 00:34 Фото: QazaqGaz Aimaq
10 декабря текущего года в 22:05 на пульт аварийно-диспетчерской службы Сарыагашского районного газового хозяйства АО "QazaqGaz Aimaq" поступила заявка о повреждении газопровода и утечке газа, сообщает Zakon.kz.

Через 10 минут в Сарыагаш, на место происшествия, прибыла аварийная бригада.

"Специалистами было установлено, что причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления. В последствии наезда автомашиной произошел полный порыв газопровода в двух местах, а также деформация более 40 погонных метров газопровода. Аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа, перекрыла и опечатала задвижку, предотвратив возможные последствия. Также был составлен технический акт о происшествии". Пресс-служба QazaqGaz Aimaq
коммунальная авария, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 00:34

Фото: QazaqGaz Aimaq

В результате аварии без газоснабжения остались:

  • 21 промышленное предприятие;
  • 153 коммунально-бытовых предприятий;
  • 6 821 абонент частного сектора.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 00:34

Фото: QazaqGaz Aimaq

Как уточняется, на месте работают более 40 специалистов аварийно-восстановительной службы АО "QazaqGaz Aimaq". В компании заверили, что подача газа в дома и предприятия возобновится сразу после завершения всех необходимых работ.

Ранее, в августе, из-за расплавленного газопровода приостановили подачу газа на юге Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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