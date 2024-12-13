Фейерверк на трассе устроил горящий грузовик на трассе под Алматы

На одной из трасс в Алматинской области загорелся грузовик, перевозивший пиротехнику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 декабря телеканал "КТК", инцидент произошел на удаленном участке дороги. Водитель заметил дым, исходящий из прицепа, и остановил транспортное средство. Через несколько минут фейерверки начали взрываться, что привело к возгоранию.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли спустя полтора часа из-за удаленности участка трассы. Тушение пожара длилось 35 минут, несмотря на сложные условия, вызванные взрывающейся пиротехникой.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность или низкое качество перевозимых фейерверков. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы на проспекте Саина 1 декабря произошло крупное ДТП с участием автомобилей Hyundai LaFesta и BMW X6 M.