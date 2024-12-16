В Шымкенте наказали руководителя отдела управления образования и директоров колледжей
Фото: Zakon.kz
К дисциплинарной ответственности привлечены 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент, сообщает Zakon.kz.
В деятельности управления образования прокуратурой города Шымкент проведен анализ соблюдения законности при размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Об этом передает пресс-служба городской прокуратуры.
По результатам анализа выявлены нарушения:
- необоснованные изменения выделенных грантов по решению комиссии;
- предоставление грантов на профессии, по которым не было лицензий.
По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников. Из них, 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент.
"Работа в данном направлении продолжается", – говорится в сообщении.
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