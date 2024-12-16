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Происшествия

В Шымкенте наказали руководителя отдела управления образования и директоров колледжей

ЕНТ, тестирование, тесты, школьники, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 07:33 Фото: Zakon.kz
К дисциплинарной ответственности привлечены 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В деятельности управления образования прокуратурой города Шымкент проведен анализ соблюдения законности при размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Об этом передает пресс-служба городской прокуратуры.

По результатам анализа выявлены нарушения:

  • необоснованные изменения выделенных грантов по решению комиссии;
  • предоставление грантов на профессии, по которым не было лицензий.

По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников. Из них, 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент.

"Работа в данном направлении продолжается", – говорится в сообщении.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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