Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау

За 11 месяцев текущего года в Акмолинской области зафиксировано 217 ДТП с участием детей, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции города Косшы поступила информация о наезде на пешехода на улице Рыскулова. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Odyssey сбил 16-летнего подростка. Аналогичный случай произошел 17 декабря в областном центре, возле IT-лицея.

По предварительным данным, восьмилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате водитель автомобиля Lada Largus не успел затормозить и сбил школьницу. Как отмечают правоохранители, в обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах.

В связи с произошедшими инцидентами устанавливаются все обстоятельства, после чего будут приняты соответствующие меры.

За 11 месяцев в Акмолинской области зарегистрировано 217 ДТП с участием несовершеннолетних. 10 детей погибли, а 247 получили различные травмы.

Ранее появилась информация, что три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области.

