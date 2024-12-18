#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Происшествия

Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау

Дети, ребенок, детский сад, игрушка, дорога, ДТП с детьми , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 02:59 Фото: pixabay
За 11 месяцев текущего года в Акмолинской области зафиксировано 217 ДТП с участием детей, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции города Косшы поступила информация о наезде на пешехода на улице Рыскулова. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Odyssey сбил 16-летнего подростка. Аналогичный случай произошел 17 декабря в областном центре, возле IT-лицея.

По предварительным данным, восьмилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате водитель автомобиля Lada Largus не успел затормозить и сбил школьницу. Как отмечают правоохранители, в обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах.

В связи с произошедшими инцидентами устанавливаются все обстоятельства, после чего будут приняты соответствующие меры.

За 11 месяцев в Акмолинской области зарегистрировано 217 ДТП с участием несовершеннолетних. 10 детей погибли, а 247 получили различные травмы.

Ранее появилась информация, что три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора
Происшествия
01:39, 19 декабря 2024
В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора
В Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей
Происшествия
00:17, 19 декабря 2024
В Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей
На автодороге Ушарал – Достык застряли 26 грузовиков
Происшествия
06:56, 18 декабря 2024
На автодороге Ушарал – Достык застряли 26 грузовиков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: