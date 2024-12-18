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Происшествия

Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц

Пожар в частном доме, возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 04:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы по улице Талант в тандырной произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Пламя разгорелось на площади 16 кв.м.

Пожарные вынесли из огня газовый баллон и предотвратили взрыв.

Сейчас огонь полностью потушили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора.

Серьезный пожар вспыхнул и в цеху по обработке ваты в Шымкенте.

Аксинья Титова
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