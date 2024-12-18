Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц

Фото: Zakon.kz

В Алматы по улице Талант в тандырной произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Пламя разгорелось на площади 16 кв.м. Пожарные вынесли из огня газовый баллон и предотвратили взрыв. Сейчас огонь полностью потушили. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора. Серьезный пожар вспыхнул и в цеху по обработке ваты в Шымкенте.



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