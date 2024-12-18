Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц
Фото: Zakon.kz
В Алматы по улице Талант в тандырной произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Пламя разгорелось на площади 16 кв.м.
Пожарные вынесли из огня газовый баллон и предотвратили взрыв.
Сейчас огонь полностью потушили. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора.
Серьезный пожар вспыхнул и в цеху по обработке ваты в Шымкенте.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript