С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС закончили поисково-спасательные работы в Западно-Казахстанской области и нашли пастуха, который потерял ориентир и сбился с пути во время сильной метели, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, накануне мужчина выехал из дома на лошади для поиска скота из села Алатау Сырымского района и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.
"Спасатели для повышения зоны охвата поиска поднимали дрон с камерой ночного видения и тепловизором, который помогает точно отслеживать местонахождение пострадавших. Под утро пастух был найден", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние спасенного стабильное. Его доставили в населенный пункт.
Ранее сообщалось, что спасатели и полицейские ищут контрафактную пиротехнику в Алматы.
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