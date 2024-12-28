Автомобиль слетел с моста на трассе Актобе – Астрахань

Фото: Zakon.kz

27 декабря на автодороге Актобе – Астрахань вблизи города Алга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota Sienna. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2114 упала с моста, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, водитель и пассажир упавшего автомобиля с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. "По факту ДТП начато досудебное расследование. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, особенно на участках с интенсивным движением", – прокомментировали Zakon.kz в полиции. Ранее в Алматы сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов.

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