В двух областях Казахстана легковушки с людьми попали в снежный занос

В Карасуском районе на трассе Карасу – Б. Чураковка пять легковых автомобилей, где находились 13 человек попали в снежный занос. Похожая ситуация и в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, на помощь к ним поспешили спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они отбуксировали все автомобили на очищенный участок. После этого все 13 человек смогли продолжить движение.

"В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Благодарные путники восхитились смелостью и профессионализмом спасателей. А чуть позже похожая ситуация произошла в Карасуском районе. Там в легковых автомобилях пять человек. Спасатели доставили путников до села Новоселовка.

Также в Актогайском районе Карагандинской области силами МЧС эвакуированы и доставлены на железнодорожную станцию Ортадересин два человека.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Недавно в Карасуском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей, несущих службу в селе Новоселовка.