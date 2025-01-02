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Происшествия

В двух областях Казахстана легковушки с людьми попали в снежный занос

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 02:40 Фото: pexels
В Карасуском районе на трассе Карасу – Б. Чураковка пять легковых автомобилей, где находились 13 человек попали в снежный занос. Похожая ситуация и в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, на помощь к ним поспешили спасатели.

Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 02:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они отбуксировали все автомобили на очищенный участок. После этого все 13 человек смогли продолжить движение.

"В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.
Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 02:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Благодарные путники восхитились смелостью и профессионализмом спасателей. А чуть позже похожая ситуация произошла в Карасуском районе. Там в легковых автомобилях пять человек. Спасатели доставили путников до села Новоселовка.

Также в Актогайском районе Карагандинской области силами МЧС эвакуированы и доставлены на железнодорожную станцию Ортадересин два человека.

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 02:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Недавно в Карасуском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей, несущих службу в селе Новоселовка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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