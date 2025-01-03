Около 800 автомашин скопилось из-за ухудшения погодных условий на трассе в Караганде
Сегодня, 3 января 2025 года, в связи с резким ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда – Астана и Караганда – Павлодар.
Как сообщили в полиции, на трассе республиканского значения Алматы – Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тыс. транспортных средств, сейчас сложная ситуация.
На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 машин.
Отмечается, что полицейские принимают все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.
Для получения актуальной информации о дорожной ситуации следите за сообщениями службы 112.
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