Конная полиция Семея выручает патрулирование дачных массивов

В рамках ОПМ "Безопасный город" конная полиция патрулировала в труднодоступных местах на дачных массивах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, в регионе проведены масштабные мероприятия для обеспечения правопорядка в праздничные дни. Особую роль в этом сыграла конная полиция.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Особое внимание уделялось проверке дачных массивов и удаленных территорий, куда затруднен проезд транспорта.

"Для обеспечения полного обхода этих зон использовалась конная полиция", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Совместные действия всех служб позволили пресечь 882 административных правонарушения, из которых 150 связаны с обеспечением общественной безопасности. В частности, зарегистрировано 132 случая нахождения граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

"Мы продолжим активное взаимодействие с жителями города для обеспечения порядка и безопасности. Главное, чтобы жители понимали: данные меры приняты прежде всего для их защиты", – подчеркнул начальник регионального ДП, генерал-майор полиции Бекторе Султан.

Более 75 авто вызволили полицейские из снежного плена в Абайской области за первые три дня нового года.