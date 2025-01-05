Три тонны щуки без документов изъяли у водителя грузовика в Абайской области

4 декабря в Аягозском районе полицейские остановили перевозку крупной партии рыбы без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.

"Крупный улов" обнаружили в Аягозском районе на 767 км автодороги, передает Telegram-канал ABAI NEWS. Так, сотрудники патрульной полиции остановили грузовик марки "КамАЗ", за рулем которого находился 66-летний водитель. Выяснилось, что автомобиль перевозил три тонны щуки из села Тугул в город Ушарал без необходимых документов.

"В результате водитель и транспортное средство были доставлены в отдел полиции города Аягоз для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Вместе с тем в Семее конная полиция оказывает большую помощь в патрулировании дачных массивов и труднодоступных мест.